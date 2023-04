Em meio a protestos de torcedores, Cuca diz que não irá mais tolerar ‘ofensas contra sua integridade’

Treinador do Corinthians emitiu nota nesta terça-feira após novas informações sobre caso Berna

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Cuca tem enfrentado muita resistência de torcedores desde que foi anunciado no Corinthians no dia 21



O treinador do Corinthians, Cuca, divulgou uma nota na noite desta terça-feira, 25, para esclarecer que está focado na partida desta quarta-feira contra o Remo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e que não irá mais tolerar ofensas ao seu caráter e integridade em relação ao caso Berna. O técnico informou que só se manifestará por meio de seus advogados, que também estão fazendo representação na Suíça. Nesta terça-feira, o UOL divulgou novas informações sobre o caso de estupro de uma garota de 13 anos em que Cuca e outros três foi condenados em 1989. De acordo com a reportagem, o advogado que representou a criança disse que ela reconheceu o técnico como um de seus agressores e que foi encontrado sêmen dele nos exames realizados após o ocorrido. Ambos os fatos eram negados por Cuca. Desde que foi anunciado no comando do time masculino do Corinthians na última sexta, o treinador tem enfrentado protestos diários e pedidos pela sua saída.

Confira na íntegra a nota de Cuca à imprensa:

“O treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã e, diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir desta nota, ele só se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça.

Desta forma, refuta as acusações que lhe foram atribuídas, que remontam há mais de trinta anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião. O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há decadas e por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade.”