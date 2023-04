Com gols de Erison, São Paulo bate o Tigre em estreia na Sul-Americana

Vitória dá ao Tricolor a liderança do Grupo D da competição

São Paulo FC/Divulgação Erison comemora um dos gols marcado na vitória contra o Tigre pela Sul-Americana



O São Paulo venceu por 2 a 0 o Tigre, na noite desta quinta-feira, 6, no estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols saíram na etapa final dos pés do centroavante Erison. Com a vitória, o Tricolor está na liderança do Grupo D da competição. Ao lado do time paulista está o Tolima, que bateu o Academia Puerto Cabello também por dois gols de diferença. Com faltas, cartões amarelos e mais chances para os donos da casa, o São Paulo contou com boa atuação do goleiro Rafael para terminar o primeiro tempo sem sofrer gol. Já na segunda etapa o Tricolor voltou no ataque. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, com Erison. O centroavante também marcou o segundo, aos 28 minutos, para definir a vitória do time. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Puerto Cabello no Morumbi, no dia 18, às 21h30. No dia 20, o Tigre encara o Tolima fora de casa.