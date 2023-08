Time de Benzema oferece quantia milionária por Gustavo Gómez, e zagueiro pede para sair do Palmeiras, diz jornalista

Segundo informações de César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, Al-Ittihad oferece 30 milhões de dólares para levar o atleta paraguaio

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Gómez é o capitão e um dos pilares do time do Palmeiras



O zagueiro Gustavo Gómez pode estar de saída do Palmeiras. Ao menos é o que afirma o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências. Na tarde deste domingo, 27, ele informou, em seu perfil no Twitter, que o Al-Ittihad, time do astro francês Karim Benzema e de Romarinho, ex-Corinthians, na Arábia Saudita, oferece 30 milhões de dólares (cerca de R$ 145 milhões, na cotação atual) pelo capitão palmeirense. A ofensiva do clube saudita ocorre após o time paulista recusar a primeira proposta, de 18 milhões de dólares. A diretoria alviverde quer manter os principais atletas em seu elenco. De acordo com Merlo, no entanto, Gómez já teria manifestado seu desejo de sair – a oferta do mundo árabe é por um contrato de três anos. “O Al-Ittihad elevou a oferta de Gustavo Gómez para US$ 30.000.000 após a primeira rejeição do Palmeiras. O zagueiro, que recebeu um contrato milionário por 3 anos, já fez saber que seu desejo é emigrar”, escreveu.

Paraguaio de 30 anos, Gustavo Gómez é um dos principais jogadores do Palmeiras e tido como um dos melhores zagueiros da história do clube paulista. Além da solidez defensiva, o atleta se destaca pela liderança e por alguns gols marcados. Diante do assédio de clubes do exterior ao elenco alviverde, o técnico Abel Ferreira afirmou, recentemente, que se os jogadores começarem a sair, ele também teria de deixar o clube. “Espero que segurem. Espero que o Veiga não vá para lado nenhum, que o Rony, o Zé, o Gómez não vão para lado nenhum. Se eles começaram a ir, eu também quero ir. Eu não faço milagre, preciso deles, como eles precisam de mim”, disse o português após a vitória do Verdão por 4 a 0 diante do Deportivo Pereira, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores.