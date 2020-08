Concentração do São Paulo é atingida por bomba; clube registra B.O

Homens encapuzados jogaram o artefato no portão principal no domingo pela manhã

Rubens Chiri/São Paulo FC Elenco do São Paulo está concentrado no CT de Cotia



O CT do São Paulo, em Cotia, onde o time profissional está concentrado durante a pandemia, foi alvo de um ato de vandalismo no último domingo, quando homens encapuzados jogaram uma bomba do aldo de fora do portão principal. A explosão quebrou alguns vidros no hotel do CT, mas ninguém ficou ferido.

No momento do atentado, todos os jogadores e a comissão técnica estavam em um treino. O São Paulo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar de Cotia, mas, por enquanto, ninguém foi preso.

Após o incidente, a segurança foi reforçada com a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de profissionais contratados pelo clube. Este é o segundo caso de violência envolvendo o São Paulo após a eliminação para o Mirassol. O primeiro ocorreu no CT da Barra Funda na quinta-feira.

Sob a orientação de Fernando Diniz, o time treinou em dois períodos, nesta segunda-feira, como preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, às 16, em Goiânia, contra o Goiás.

* Com Estadão Conteúdo