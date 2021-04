Crespo diz aproveitar trabalho de antecessor em bom começo no São Paulo: ‘Obrigado, Diniz’

Treinador argentino também exaltou a vitória do Tricolor sobre o RB Bragantino e falou sobre sua equipe titular para o restante da temporada

Reprodução/São Paulo FC Hernán Crespo durante partida do São Paulo



O São Paulo demonstrou mais uma boa atuação sob o comando de Hernán Crespo, venceu o RB Bragantino por 1 a 0 e chegou aos 13 pontos em seis rodadas disputadas no Campeonato Paulista. De acordo com o treinador argentino, embora a equipe atue em outra formação e conte com novos atletas para a temporada 2021, o bom início ainda tem relação com o trabalho desenvolvido por Fernando Diniz, seu antecessor. “Sobre o meu trabalho, tenho muito respeito pelo Fernando Diniz e seu trabalho, parte disso tem uma base do Fernando [Diniz]. Estou aproveitando o seu trabalho para aprender coisas novas. Eu tenho que agradecê-lo, dizendo: obrigado, Fernando [Diniz]. Porque estou aproveitando um trabalho do passado muito bom”, disse em entrevista coletiva.

Quanto ao jogo, Hernán Crespo exaltou a forma como o São Paulo se defendeu diante de um time forte, da elite nacional e que só havia perdido uma vez no ano. “Contra uma equipe muito bem organizada, difícil de enfrentar… este rival tão difícil, acho que chutou uma vez (no primeiro tempo). A equipe demonstrou uma força defensiva contra um ótimo adversário – disse o treinador. Em jogos passados, ofensivamente o São Paulo mostrou grandes coisas. Faltava um rival nos colocasse em dificuldade, e encontramos hoje. E o time foi perfeito. A equipe do São Paulo foi perfeita”, declarou.

Líder do Grupo B, o Tricolor soma 13 pontos em seis partidas disputadas e volta a campo já na próxima quarta-feira, 14, diante do Guarani, em casa. Para o embate, Crespo deverá uma equipe totalmente diferente, já que a base do duelo com o São Caetano foi mantida para o jogo diante do RB Bragantino. Sobre seu time titular, o comandante preferiu destacar o grupo. Para mim, o time ideal é o grupo. Todos os atletas são importantes, todos devemos trabalhar muito forte para merecer estar aqui. Então, para mim, titular é sempre o São Paulo e vou respeitar. Isso é o que queremos fazer. Quem está aqui é porque merece estar no São Paulo. Temos muitos jogadores de bom nível, alguns não jogaram muito e terão a possibilidade de jogar, temos jogos na quarta, na sexta-feira e na Copa Libertadores. Teremos um grupo com muitos atletas, porque são muitos jogos”, completou.