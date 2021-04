São Paulo vence o Bragantino com gol contra e dispara em seu grupo no Paulistão

Em boa jornada de Reinaldo, Tricolor venceu o Massa Bruta pela primeira desde que o clube do interior se fundiu com empresa de bebidas energéticas

Paulo Pinto/saopaulofc.net Jogadores do São Paulo comemoram o gol da vitória sobre o Red Bull Bragantuno



O São Paulo venceu o Bragantino pela primeira vez desde que o clube do interior se fundiu com a Red Bull, empresa de bebidas energéticas. No quarto jogo entre o Tricolor e o RB Bragantino, o time da capital paulista ganhou por 1 a 0, gol contra de Léo Ortiz aos 25 minutos do segundo tempo. Foi a segunda vitória da equipe comandada pelo argentino Hernán Crespo em 48 horas — no sábado, o conjunto são-paulino derrotou o São Caetano por 5 a 1. Além disso, o São Paulo chegou a 13 pontos no Grupo B do Campeonato Paulista, cinco mais do que a Ferroviária, vice-líder.

O destaque tricolor foi o lateral-esquerdo Reinaldo. O gol do São Paulo saiu em uma das muitas investidas do alagoano na ponta esquerda. O camisa 6 cruzou com força e Léo Ortiz jogou para o próprio gol após rebote do goleiro Cleiton. “Partida muito boa, contra uma equipe muito qualificada. Foi um teste muito bom para ver o nível da nossa equipe. Há muita coisa pra melhorar ainda, mas mostramos que temos uma equipe competitiva, que irá brigar por todas as competições”, destacou Reinaldo.