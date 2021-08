Crespo tem desfalque de peso para jogo entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil

Por outro lado, a dupla Martín Benítez e Luciano novamente foi relacionada pelo técnico argentino; veja provável escalação

Hernán Crespo comanda o São Paulo desde o começo da temporada 2021



O São Paulo começa a decidir a partir das 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira, 25, com o Fortaleza, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2021. Para o primeiro duelo entre as equipes, no entanto, o técnico Hernán Crespo terá a ausência de um jogador importante. Trata-se de Robert Arboleda, que voltou a ser desfalque no último jogo, diante do Sport, pelo Brasileirão, e não se recuperou a tempo de enfrentar o Leão do Pici. Além do zagueiro equatoriano, Welington, William e Marquinhos – lesionados, todos também estão no departamento médico do clube paulista.

Por outro lado, a dupla Martín Benítez e Luciano novamente foi relacionada por Crespo. Depois de participarem de parte da vitória sobre o Sport, o meio-campista e o atacante estarão, ao menos, no banco de reservas do Tricolor no duelo de hoje. Precisando vencer para levar uma vantagem ao jogo de volta, marcado para 15 de setembro, no Castelão, o São Paulo deve ir a campo com: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves (Reinaldo), Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni e Pablo.

Veja os 23 relacionados:

Goleiros: Tiago Volpi e Lucas Perri

Laterais: Daniel Alves, Igor Vinicius e Reinaldo

Zagueiros: Miranda, Léo, Bruno Alves e Diego Costa

Volantes: Luan, Liziero e Rodrigo Nestor

Meias: Benítez, Gabriel Sara, Talles Costa e Igor Gomes

Atacantes: Luciano, Eder, Pablo, Rojas, Rigoni, Vitor Bueno e Galeano