Com gol de Pablo, São Paulo vence o Sport fora de casa pelo Brasileirão

No primeiro jogo após a eliminação da Libertadores, o time comandado por Hernán Crespo conseguiu os três pontos e se afastou da zona de rebaixamento

RICARDO FERNANDES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O atacante marcou o gol do tricolor no jogo contra a equipe pernambucana



No primeiro jogo após a eliminação para o Palmeiras na Libertadores, o São Paulo de Hernán Crespo visitou o Sport fora de casa e venceu a partida por 1 a 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo atacante Pablo, que vinha sendo criticado pela torcida por atuações irregulares pelo Tricolor. O centro-avante abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo, depois de receber dentro da área, escapar da marcação e chutar rasteiro no gol defendido por Maílson. Depois de marcar, o Tricolor recuou e viu o Sport crescer no jogo, mas sem conseguir converter as finalizações em gols. Com isso, o time de Crespo se reabilitou da derrota do meio de semana e saltou para a 12ª colocação, com 21 pontos, se afastando da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, estacionou na 18ª posição da tabela, com 15 pontos conquistados em 17 jogos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Juventude enquanto o Leão encara o Santos na Vila Belmiro.