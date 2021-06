Crespo testa negativo para Covid-19 e vai comandar o São Paulo diante do 4 de Julho

O treinador argentino desfalcou o Tricolor no confronto do último sábado, diante do Atlético-GO, pela segunda rodada do Brasileirão, por ter sintomas de gripe, ficando isolado de maneira preventiva

Reprodução/São Paulo FC Hernán Crespo durante treino no São Paulo



O São Paulo comunicou na tarde desta segunda-feira, 7, que o técnico Hernán Crespo testou negativo para o novo coronavírus e voltará a comandar as atividades do time, estando apto também para ficar no banco de reservas na partida diante do 4 de Julho, marcada para amanhã, em partida decisiva válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador argentino desfalcou o Tricolor no confronto do último sábado, diante do Atlético-GO, pela segunda rodada do Brasileirão, por ter sintomas de gripe, ficando isolado de maneira preventiva.

Desta forma, voltando a testar negativo para a doença e cumprindo o protocolo médico estabelecido pelo clube, Crespo volta a comandar a equipe são-paulina, que precisa reverter uma derrota por 3 a 2, sofrida no Piauí na semana passada, para avançar na competição. No Campeonato Brasileiro, o time do Morumbi ainda busca a primeira vitória, após empatar sem gols, com o Fluminense, no Morumbi, na primeira rodada, e perder na sequência para o Atlético-GO, em Goiânia, por 2 a 0.