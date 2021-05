Dani Alves rebate críticos após 1º título pelo São Paulo: ‘Acharam que não vinha, né?

Criticado por alguns torcedores e por parte da imprensa, o camisa 10 deu a volta por cima ao ajudar o Tricolor a sair da fila de mais oito anos sem conquistar uma taça

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Alves comemora título do Paulistão com o São Paulo



Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo no final de 2019 com a ambição de recolocar o clube no caminho dos títulos. Jogador com mais taças da história do futebol e eleito o craque da Copa América daquele ano, o lateral direito sob forte expectativa, mas acabou fracassando com o restante do time em todas as competições da temporada 2020. Criticado por alguns torcedores e por parte da imprensa, o camisa 10 deu a volta por cima ao ajudar o Tricolor a sair da fila de mais oito anos sem conquistar um título, faturando o Campeonato Paulista 2021 – apesar de não estar presente na final por motivos físicos, o atleta de 38 anos foi um dos destaques do time de Hernán Crespo ao longo da competição.

Através de sua conta no Instagram, Dani Alves rebateu os críticos e dedicou o título às crianças são-paulinas que não tinham visto o clube ganhar uma taça. “Acharam que não vinha, né? Tudo bem, vocês têm o direito de ser como são e eu tenho o dever de ser melhor cada dia”, escreveu seguindo com alguns emojis. “Família Tricolor em festa. Obrigado a todos que não desacreditaram nunca. Ah, e todas as crianças que não viram o São Paulo ganhar, desfrutem muito, tá bom?”, completou o lateral, que chegou ao seu troféu de número 41 na carreira, disparando como jogador com mais títulos na carreira, à frente de Giggs, Iniesta, Maxwell e Piqué (com 35 títulos cada).