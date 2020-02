Daniel Alves fala sobre roubo de carro: ‘Aconteceu comigo na Espanha e na França também’

Reprodução/Instagram Daniel Alves teve o seu carro roubado em São Paulo



Daniel Alves demonstrou muita tranquilidade ao falar, nesta quinta-feira (13), pela primeira vez sobre como foi ter o seu carro roubado. Dois dias após o incidente, o meio-campista do São Paulo utilizou sua conta no Instagram para agradecer as mensagens de apoio e relatar que a criminalidade não acontece somente em território brasileiro.

Segundo o experiente jogador, ele já teve outros veículos levados quando atuava na Espanha e na França. Vale lembrar que Daniel atuou por Barcelona, Sevilla e Paris Saint-Germain antes de vestir as cores do Tricolor paulista.

“Estou passando para agradecer todas as mensagens de preocupações, de carinho e respeito. Queria dizer o seguinte: eu vivo por um legado. Meu legado não é materialista. Meu legado é inspirar pessoas a ser melhor cada dia, a acreditar que tudo é possível. A única coisa que eu tenho nessa passagem é isso: oferecer o melhor sem pensar em ostentação. Minha profissão, o meio que eu vivo, ele te leva a criar esse distanciamento de pessoas, mas não sou diferente de ninguém”, disse Daniel.

“Não me apego ao material ou a coias que eu não tiver aqui que elas não vão caber mais. E por isso estou passando por aqui para deixar essa mensagem. São fatalidades, é a terceira vez que acontece comigo. Não acredito que seja um problema no Brasil. É um caos social. Então, é um sinal que o problema social é generalizado em diversos países porque também acontece esse tipo de coisa. Sempre trato de levar essas coisas pra exceções. Sempre tento passar minha alegria, essa minha positividade de que as coisas vão melhorar”, continuou.

Daniel Alves voltará aos gramados no próximo sábado (15), quando o São Paulo recebe o Corinthians, em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi.