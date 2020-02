Daniel Alves tem carro de R$ 460 mil roubado dentro de estacionamento em SP

Julio Zerbatto/Estadão Conteúdo Daniel Alves durante partida pelo São Paulo



Daniel Alves, atleta do São Paulo, teve o seu carro roubado no final da noite da última terça-feira (11), em estacionamento localizado na Rua Fradique Coutinho, no bairro de Pinheiros, na capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, dois bandidos armados invadiram o local, renderam os funcionários e roubaram o Mercedes Benz GLE-400 do atleta, que está avaliado em R$ 460 mil.

Ainda de acordo com a PM, Daniel Alves não estava no estacionamento no momento do assalto. O jogador compareceu ao Distrito Policial de Pinheiros, onde registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil vai requisitar eventuais imagens de câmeras de segurança do estabelecimento para tentar identificar os criminosos.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore