Diretoria do São Paulo se manifesta após vice no Paulista e fala de futuro de Ceni; veja

Julio Casares, presidente do Tricolor, lamentou a derrota sofrida para o Palmeiras; Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, falou sobre a continuidade do ‘Mito’ à frente do time

VICTOR MONTEIRO /PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Julio Casares anda no gramado do Morumbi após vitória do São Paulo sobre o Palmeiras



Presidente do São Paulo, Julio Casares lamentou o vice-campeonato do Paulista após o time ser goleado para o Palmeiras, na tarde do último domingo, 3, no Allianz Parque. Apesar disso, o mandatário tratou de lembrar que Rogério Ceni está em um início de trabalho e pediu apoio do torcedor para o restante da temporada 2022. “É claro que estou chateado com o resultado de hoje, assim como todo torcedor são-paulino. Infelizmente, não saímos satisfeitos, como aconteceu na quarta-feira. Mas precisamos lembrar que esse é o primeiro campeonato do ano, com um time ainda em formação. Aproveito para agradecer todo o apoio do torcedor, que proporcionou uma média de público acima de 33 mil pessoas por jogo no Morumbi. Na busca por dias melhores, o trabalho continua!”, escreveu em sua conta no Instagram.

Seguindo a mesma linha, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, bancou a permanência de Rogério Ceni no cargo de treinador. “Nós, apesar do resultado, apesar de perdermos os títulos, estamos absolutamente satisfeitos com o trabalho do Rogério Ceni e da comissão técnica, e temos muito orgulho do que esses jogadores fizeram até hoje”, falou o dirigente, em entrevista concedida na zona mista do Allianz Parque. “Estamos todos tristes, perdemos para um grande time. O time do Palmeiras é formado há mais tempo do que o nosso. Não fizemos hoje um jogo que poderíamos fazer, mas continuamos muito firmes acreditando no trabalho”, continuou, também mostrando confiança nos atletas. “Posso garantir à torcida: perdemos, mas todos os jogadores têm o perfil que queremos para o São Paulo. São jogadores dedicados, que trabalham muito. O trabalho está no caminho certo”, encerrou Belmonte.