Em crise financeira, São Paulo deve sofrer ‘desmanche’ e negociar jovens nos próximos dias

Tricolor tem propostas por jovens e precisa arrecadar R$ 135 milhões com vendas de atletas

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Maia comemora gol com a camisa do São Paulo no Morumbi



O São Paulo deve sofrer um “desmanche” em seu elenco nos próximos dias. De acordo com informações obtidas pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor deve negociar o volante Pablo Maia e o lateral direito Nathan nesta janela de transferências. Alvo de times da Europa, a dupla será utilizada pela diretoria para reforçar o caixa do clube, que vive grave crise financeira. Além deles, o zagueiro Lucas Beraldo e o meio-campista Rodriguinho também podem deixar o conjunto são-paulino. O presidente Julio Casares, porém, espera segurar os jovens, confiando numa futura venda ainda melhor. Em dezembro do ano passado, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a previsão orçamentária do clube para 2023. No principal item de receitas, a negociação de atletas, ficou estabelecido o valor de R$ 135 milhões como meta a ser cumprida. Além de bater a marca, a equipe também espera arrecadar para conseguir ao menos mais um reforço. O principal alvo é um atacante de velocidade.