Santos anuncia Paulo Turra como substituto de Odair Hellmann

O Santos anunciou Paulo Turra como novo técnico de seu time principal, nesta sexta-feira, 23. Aos 49 anos, o profissional chega para substituir Odair Hellmann, demitido após a derrota para o Corinthians, que terminou em vandalismo na Vila Belmiro. Em nota, o Peixe afirmou que o novo contratado será apresentado no CT Rei Pelé neste sábado, 24, véspera do duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Turra foi desligado do Athletico-PR na semana passada, logo após a saída de Luiz Felipe Scolari da equipe paranaense. No Furacão, o comandante teve um bom desempenho, deixando a Arena da Baixada com 73% de aproveitamento dos pontos. Conforme a Jovem Pan havia antecipado, ele era um dos nomes cotados pela diretoria santista nas últimas horas. Além dele, o presidente Andres Rueda também avaliou Fábio Carille e Lisca. Na equipe da Baixada Santista, o profissional tentará tirar o time de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, única competição que resta na temporada. Na 13ª posição, o Santos tem apenas dois pontos de vantagem em relação ao Goiás, clube que abre a zona da degola.

