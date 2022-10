Em jogo atrasado, São Paulo vence o Coritiba e sobe na tabela do Brasileiro

Calleri marcou duas vezes e Luciano uma vez; Matheus Cadorini diminuiu para o Coxa

Calleri foi o nome do jogo com dois gols



Em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Coritiba nesta quinta-feira, 20, no Morumbi, por 3 a 1. A vitória coloca o Tricolor em 10º, mais próximo de uma vaga à Libertadores e o Coritiba fica em 15º. Logo no primeiro ataque tricolor, aos 2 minutos, Rodrigo Nestor chutou, a bola desviou em Calleri e morreu no fundo da rede. O jogo ficou mais morno e aos 44 minutos, Luciano marcou o segundo, mas o VAR anulou por impedimento. No retorno ao segundo tempo, Luciano voltou a balançar as redes, mas foi novamente anulado. O São Paulo continuou melhor e aos 14, quase que o camisa 11 marca, mas ele acertou a trave. Até que aos 17, Calleri ampliou de cabeça. Aos 26, Luciano finalmente deixou o dele. Aos 38 minutos, o Coxa ensaiou uma reação com Matheus Cadorini. Na próxima rodada, o Tricolor viaja e enfrenta o Juventude no domingo, enquanto o Coxa joga contra o Internacional.