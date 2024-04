Em jogo dramático, São Paulo tem três machucados no 1º tempo e perde para o Talleres na estreia na Libertadores

Rafinha, Lucas e Wellington Rato se lesionaram e precisaram ser substituídos; Thiago Carpini optou por terminar o primeiro tempo com dez em campo

Diego Lima / AFP meio-campista do Talleres, Ruben Botta, comemora após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Talleres da Argentina e o São Paulo do Brasil, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina



O São Paulo estreou na Libertadores com derrota por 2 a 1 para o Talleres. Apesar de lutar até o final para conseguir reverte o resultado, o tricolor não deu sorte em seu primeiro jogo na competição. Só no primeiro tempo, a equipe perdeu três jogadores importantes por lesão. Rafinha, saiu aos 14. Entrou Igor Vinícius no lugar. O lateral se machucou ao evitar o que poderia ter sido o primeiro gol do Talleres. Após uma saída de bola errada do São Paulo, os argentinos recuperaram, mas Rafinha tirou a tempo antes da finalização. Lucas, deixou o campo aos 27, após sentir a coxa, e deu espaço para Ferreirinha. Wellington Rato, se machucou aos 44 do primeiro tempo e saiu de campo sem conseguir andar. Thiago Carpini escolheu terminar a primeira etapa da partida com dez jogadores para não perder a janela de alterações para a fase seguinte da competição.

O Talleres começou pressionando mais, dominando mais a área do São Paulo. O tricolor, por sua vez, não tinha chegado a área argentina até os 22 minutos do primeiro tempo. A primeira grande chance do São Paulo aconteceu dos pés de André Silva, que roubou a bola e chutou para o gol, mas a bola explodiu no peito do goleiro argentino. Com a saída de Wellington Rato e um a menos, o Talleres aproveitou o jogador a mais e pressionou, até que aos 50 minutos chegou ao gol. Ramires Rodrigues recebeu na área, virou e jogou para o gol, sem chances para Rafael.

O São Paulo foi para o intervalo em desvantagem, e na volta para o segundo tempo, já com o time completo, levou o segundo gol no começo da partida. Diante do resultado, Carpini mexeu no time. Tirou o polêmico James Rodríguez, tão pedido pela torcida e questionado porque não era titular, passou em branco em sua primeira chance como titular, e colocou Luciano. Também trocou Alisson por Galoppo. As alterações não demoraram para surtir efeito, os dois logo protagonizaram o gol do São Paulo, recolocando o time no jogo. Galoppo chutou de fora a área, a bola bateu na trave e Luciano, livre, marcou.

O gol deu vida para o tricolor no jogo que buscava o empate, mas também movimentou a partida. A equipe de Carpini lutou até o fim para conseguir somar seu primeiro ponto na competição. O Talleres sentiu o gol e a pressão do São Paulo. Aos 35 minutos, Luciano teve uma boa chance de marcar. Ele recebeu a bola na área, virou e jogou para o gol, mas parou no goleiro argentino. Aos 41 minutos, após uma bobeira de Pablo Maia, sobrou um contra-ataque para o Talleres, mas dessa vez Rafael não deu chances para o que seria o terceiro gol dos argentinos. No minuto final do jogo o São Paulo ficou perto de marcar. Cabeceou na direção do gol, mas, em cima da linha, o goleiro argentino tirou e garantiu a vitória para o Talleres.