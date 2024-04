Premier League: Chelsea consegue vitória história com dois gols no final dos acréscimos; Liverpool recupera liderança

‘Blues’ venceram por 4 a 3 o Manchester United; ‘The Reds’ derrotaram o lanterna Sheffield United por 3 a 1

GLYN KIRK / AFP Cole Palmer foi o destaque do Chelsea



Os jogos da Premier League desta quinta-feira (4) foram marcadas por: uma histórica virada no campeonato e a recuperação da liderança pelo Liverpool. Diante do Manchester United, o Chelsea saiu atrás no placar, mas conseguiu reverte o resultado. Os ‘Blues’ venceram o Manchester por 4 a 3 com dois gols do prodígio inglês Cole Palmer nos momentos finais dos acréscimos. O Chelsea passou de uma derrota por 3 a 2 até os 90’+9 para vencer por 4 a 3 apenas dois minutos depois, com esses gols de Palmer (90’+10 de pênalti e logo em seguida aos 90’+11). Foi um final apoteótico de uma partida insana em que o Chelsea abriu uma vantagem de 2 a 0 logo aos vinte minutos, com um gol de Conor Gallagher (4′) e outro pênalti marcado por Palmer (19′).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O argentino Alejandro Garnacho liderou então a reação do United. Ele balançou as redes duas vezes, marcando o primeiro e o terceiro gol (34′ e 67′) e o português Bruno Fernandes fez o segundo para os ‘Red Devils’ (39′). Graças a esta vitória, o Chelsea do técnico Mauricio Pochettino está em décimo, com dois jogos adiados ainda pendentes. No outro jogo da Premier League, o Liverpool sofreu mais do que o esperado para vencer o lanterna Sheffield United (3-1), com dois gols no segundo tempo que recolocaram a equipe de Anfield na liderança. O Liverpool agora tem 70 pontos, dois a mais que o Arsenal (2º, 68 pontos) e três a mais que o Manchester City (3º, 67), atual tricampeão.

*Com informações da AFP