Ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo agradece elogios de Rogério Ceni: ‘Respeito’

Em entrevista coletiva, o atual técnico são-paulino relembrou a conquista do Campeonato Paulista do ano passado, que encerrou o jejum de oito anos do clube sem erguer taças

Fellipe Lucena / saopaulofc Hernán Crespo ganhou um Paulistão em sua passagem pelo São Paulo



Rogério Ceni, treinador do São Paulo, tratou de elogiar seu antecessor, o argentino Hernán Crespo, após a vitória por 4 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, 26, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o atual técnico relembrou a conquista do Campeonato Paulista do ano passado, que encerrou o jejum de oito anos do clube sem ganhar taças. “Falo especialmente do Crespo, que é um ótimo profissional. O estilo de trabalho não se correlaciona em nada, mas é um cara que ganhou um título e foi muito importante para o clube, porque, para quem não ganhava nada, um Campeonato Paulista tem um significado muito grande e graças ao trabalho dele, a ele como profissional, o clube saiu [do jejum de títulos]”, afirmou. “Acho isso sempre louvável, quando um treinador passa e deixa um título”, concluiu Ceni. Nas redes sociais, Crespo agradeceu o técnico e voltou a se declarar ao Tricolor. “Obrigado, Rogério Ceni. Respeito, Tricolor”, comentou. O “hermano”, vale lembrar, ganhou o Estadual de 2021, mas não conseguiu fazer a equipe são-paulina embalar no Brasileiro e acabou sendo despedido em outubro. No mesmo dia, o “Mito” foi anunciado como treinador do time profissional.