Exclusivo: São Paulo entra em acordo com o Grupo City pelas contratações de Nahuel Bustos e Ferraresi

O São Paulo chegou a um acordo com o Grupo City, na manhã desta terça-feira, 2, pelas contratações do argentino Nahuel Bustos e do venezuelano Nahuel Ferraresi. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o atacante e o zagueiro devem ser anunciados como reforços pelo Tricolor nos próximos dias – restam apenas detalhes para a oficialização. As negociações foram facilitadas graças ao bom relacionamento entre as diretorias dos clubes. Os dois chegam ao Morumbi com contratos de empréstimo e com opção de compra. A ideia é que a dupla reforce o time durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, eles só poderão ser inscritos caso o time de Rogério Ceni avance para a semifinal, enquanto a Copa do Brasil já não permite o registro de novos atletas.

Revelado nas categorias de base do Talleres, Nahuel Bustos começou a carreira com um atacante de velocidade e chegou a ser emprestado ao Pachuca (México) antes de retornar ao time argentino e brilhar. Em 2020, já atuando mais centralizado, o jovem fez 10 gols e deu 3 assistências em 22 partidas, chamando atenção do Grupo City e sendo comprado por 6,5 milhões de euros. Apesar do bom momento, Bustos não chegou a ser utilizando no Manchester City, time treinado por Pep Guardiola, e acabou sendo emprestado para o Girona FC, uma espécie de filial na Espanha. Em duas temporadas na equipe espanhola, ele fez 81 jogos, com 13 tentos e cinco assistências. Atualmente com 24 anos, ele também soma passagem pela seleção argentina sub-23 e chega para disputar vaga no ataque são-paulino, que tem Jonathan Calleri, Luciano, Eder e Nikão, por exemplo.

Nahuel Ferraresi, por sua vez, praticamente não atuou no futebol da Venezuela. Formado nas categorias de base do Nueva Chicago, o zagueiro até migrou para o Deportivo Táchira, mas acabou sendo comprado pelo Grupo City em 2017, quando tinha apenas 18 anos. Além de jogar na equipe sub-23 do Manchester City, o defensor foi emprestado para o Montevideo City Torque (Uruguai), outra franquia da empresa, e Peralada (Espanha), além dos portugueses Porto B, Moreirense e Estoril. Com 23 anos, ele soma 19 partidas pela seleção principal da Venezuela e chega para ser opção no setor que tem Miranda, Léo, Diego Costa, Luizão e Beraldo – lesionado, Robert Arboleda só retorna em 2023.