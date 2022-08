Mauro Cezar esfria empolgação de Dorival e diz que chineses fazem jogo duro para liberar Oscar

À Jovem Pan, o treinador flamenguista revelou que, em uma escala de 1 a 10, a chance do meio-campista ser contratado é 8; empresário diz que Shangai Port teme lesão do jogador

Divulgação/Shangai SIPG Oscar está no Shangai Port desde janeiro de 2017



A torcida do Flamengo ficou animada na manhã desta segunda-feira, 1º, após uma foto do meio-campista Oscar com a camisa do Rubro-Negro circular nas redes sociais. Em negociação com o clube carioca, o armador do Shangai Port (China) está no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho e tenta a liberação dos chineses para atuar na Gávea até o final da temporada 2022. Em contato com o jornalista e locutor Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o técnico do time flamenguista, Dorival Júnior, revelou que a negociação tem boa chance de ser concretizada. “Está muito adiantado, mas não definido. Em uma escala de 1 a 10, a possibilidade de ser contratado é 8”, confessou o treinador.

Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan, no entanto, esfriou a empolgação do treinador. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista informou que a conversa com Giuliano Bertolucci, empresário de Oscar, não foi no mesmo tom. De acordo com o agente do jogador de 30 anos, os chineses não desejam liberar o meia. “Não está fechado. Não tem liberação dos chineses. Está muito difícil a liberação. Os chineses não querem liberar porque têm medo de que o Oscar se machuque. O jogador abriu mão da remuneração, que é fantástica, até dezembro. Ele está no Brasil para acompanhar a mulher, que está grávida, e abriu mão de milhões de euros. Está difícil. O Shangai não quer rescindir contrato, quer que ele volte para a China. O salário é o de menos no momento. Não estou otimista”, disse Bertolucci ao profissional da JP. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atleta passou pelo Internacional antes de brilhar no Chelsea. No time chinês desde 2017, ele tem contrato válido até o fim de 2024.