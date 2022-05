Exclusivo: São Paulo sonha com goleiro do Barcelona para repor saída de Volpi

A diretoria são-paulina também trabalha com a possibilidade de fechar com o experiente Diego Alves, que ocupa o status de reserva no Flamengo

Reprodução/Barcelona Neto Moura durante treinamento no Barcelona



O São Paulo já está se movimentando no mercado da bola para repor a saída de Tiago Volpi, goleiro que voltará ao futebol mexicano para defender as cores do Toluca. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a diretoria do Tricolor trabalha com dois nomes. O primeiro é o experiente Diego Alves, que ocupa o status de reserva no Flamengo. Terceiro arqueiro do Rubro-Negro, atrás de Hugo Souza e Santos, o veterano já trabalhou com Rogério Ceni e conta com a confiança do “Mito”. Outro nome monitorado pelos dirigentes são-paulinos é Neto Moura, segundo goleiro do Barcelona.

Adquirido pelo Barça em 2019, Neto tem contrato com os catalães até a metade de 2023, mas faz parte da “lista de dispensas” do técnico Xavi e não deve continuar no Camp Nou. Apesar desse fator, a negociação não é tratada como fácil de ser concretizada pelo São Paulo, já que o arqueiro de 32 anos tem mercado na Europa e recebe um alto salário na Espanha. Formado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Neto coleciona passagens por Fiorentina, Juventus e Valencia.