Flamengo vence o São Paulo mais uma vez e está na final da Copa do Brasil

Arrascaeta marcou o gol da vitória por 1 a 0, no Maracanã; placar agregado foi de 4 a 1

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta marcou belo gol na vitória no Maracanã



O Flamengo está na final da Copa do Brasil. O time rubro-negro recebeu o São Paulo nesta quarta-feira, 14, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal e venceu por 1 a 0 (4 a 1 no agregado). A partida começou com os paulistas em cima, mas quem balançou as redes foi o Flamengo aos 16 minutos com Pedro. No entanto, o lance foi anulado por impedimento. O jogo então ficou mais equilibrado e os donos da casa foram crescendo. Aos 35, Arrascaeta abriu o placar chutando de cavadinha em Jandrei. Aos 41, Gabriel ia batendo por cobertura, mas Jandrei correu e fez a defesa. No segundo tempo, Luciano acertou a trave e no rebote Calleri chutou pra fora. O Tricolor, então, foi perdendo a força no ataque e o jogo ficou morno, terminando em 1 a 0. Essa é a oitava vez que o Flamengo chega à final da Copa do Brasil, foi campeão em três oportunidades (1990, 2006 e 2013) e vice em outras quatro (1997, 2003, 2004 e 2017). O segundo finalista sai do confronto entre Corinthians e Fluminense, desta quinta-feira. O jogo de ida foi 2 a 2.