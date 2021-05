Flavio Prado critica Crespo em empate entre São Paulo e Racing: ‘Ele abusou’

Entenda o por que o comentarista do Grupo Jovem Pan criticou o técnico são-paulino após o confronto válido pela terceira rodada da Copa Libertadores da América

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Marcelo Endelli /POOL Flavio Prado criticou Crespo por forçar jogadores do time titular do São Paulo



O São Paulo não fez uma bela partida, mas arrancou um empate contra o Racing, no El Cilindro, em Buenos Aires, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Tricolor manteve a liderança de sua chave, permanecendo com dois pontos a mais que os argentinos. O saldo negativo do duelo, no entanto, foi que Luciano e Daniel Alves, jogadores importantes do time, acabaram deixando a partida sentindo dores e podem virar desfalques em um momento crucial na temporada – o departamento médico do clube irá avaliá-los nesta quinta-feira, 6. Para o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o treinador Hernán Crespo forçou demais os atletas considerados titulares.

“O Crespo abusou! Ele quis fazer uma sequência de vitórias e demorou muito para fazer o revezamento. Ele estava jogando com todos titulares pelo máximo tempo que podia. Isso tem um preço! É estratégia? Tudo bem, mas isso tem um preço. Os caras são seres humanos e têm limite, que estão chegando agora. O resultado é muito bom. É ótimo! Com o empate, o São Paulo praticamente garante a primeira posição do grupo, desde que tudo aconteça dentro do normal”, disse o jornalista. Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Tricolor visita o Mirassol, no próximo domingo, 9, pela última rodada da fase de grupos.

