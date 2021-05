Libertadores: São Paulo encara jogo duro na Argentina e fica só no empate com o Racing

Em partida com muitas faltas e sem conseguir impor seu jogo, o Tricolor conquistou um ponto e manteve a liderança do Grupo E

EFE/ Marcelo Endelli

O jogo no estádio Presidente Perón foi quente na noite desta quarta-feira, 5. Racing e São Paulo se enfrentaram pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores e empataram em 0 a 0. O resultado mantém o São Paulo na liderança da chave com sete pontos, seguido pelo Racing que tem cinco. Depois de vencer com facilidade suas duas primeiras partidas no torneio, o Tricolor Paulista teve uma vida difícil na Argentina. Pressionado, o time até teve boas chances no decorrer dos 90 minutos, mas não conseguiu impor seu jogo da forma que Hernán Crespo gosta e o torcedor está acostumado. No início de jogo, o Racing acertou a trave, a bola bateu em cima da linha e caiu nas mãos de Volppi. Luciano também teve uma boa chance aos sete minutos, chutando em cima do goleiro Arias, mas a melhor chegada foi aos 40 minutos, quando Daniel Alves acertou o travessão em cobrança de falta.

Como toda partida entre brasileiros e argentinos na Libertadores, o jogo teve muitas faltas e algumas confusões. No fim do primeiro tempo houve uma pequena confusão depois de falta dura em Benítez, na lateral do campo. O árbitro conseguiu controlar a situação. Na volta do intervalo, as equipes mantiveram o nível de faltas e as chances para os dois lados. Aos 27, Mena marcou ‘de peito’ depois de levantamento na área, mas o bandeirinha deu impedimento.

Sete minutos depois, William foi expulso ao levantar demais o pé em disputa de bola com Cvitanich. Nos acréscimos, Volppi fez uma defesa importante em lance de perigo para o Racing e garantiu o 1 ponto para a equipe brasileira. O São Paulo teve duas baixas importantes. Luciano e Daniel Alves deixaram o campo lesionados, ambos com dores na coxa. Na próxima rodada o Tricolor enfrenta o Rentistas no Uruguai na quarta-feira, dia 12, às 19h (horário de Brasília).