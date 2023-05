Fora do São Paulo há dois meses, Galoppo passa por nova cirurgia no joelho

Destaque do Tricolor na temporada, argentino foi submetido a uma artroscopia para retirada de fibrose

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lesionado, Galoppo saiu de campo chorando na eliminação do São Paulo para o Água Santa



O meio-campista Giuliano Galoppo, do São Paulo, precisou passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo, nesta quarta-feira, 10, no Hospital Albert Einstein. De acordo com o clube, o argentino foi submetido a uma artroscopia para retirada de fibrose. Em nota, o Tricolor informou que o procedimento foi bem-sucedido e o atleta deve receber alta na quinta-feira, 11, para dar sequência ao processo de recuperação. Destaque da equipe são-paulina na temporada, o armador soma oito gols e duas assistências em 11 jogos em 2023. Sua lesão ocorreu durante o duelo contra o Água Santa, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Estadual, no dia 14 de março. A expectativa é que ele retorne aos gramados somente no fim da temporada. Contratação mais cara da história do São Paulo, o ex-Banfield tem vínculo com os paulistas até junho de 2027.