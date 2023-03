‘Minha alma se parte’, diz Galoppo, do São Paulo, após sofrer lesão no joelho em jogo contra o Água Santa

Jogador argentino lamentou a contusão e agradeceu o apoio dos torcedores são-paulinos

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Galoppo saiu de campo chorando na eliminação do São Paulo para o Água Santa



O São Paulo não amargou “apenas” a eliminação no Campeonato Paulista na noite da última segunda-feira, 13, ao ser derrotado pelo Água Santa nos pênaltis, no Allianz Parque. Além da queda precoce no Estadual, o Tricolor também deve perder seu artilheiro no ano, o argentino Giuliano Galoppo, por um longo período. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante deixou o gramado sentindo dores no joelho e chorando muito. Nesta terça-feira, o jogador são-paulino lamentou a contusão e agradeceu o apoio dos torcedores. “Minha alma se parte! Não sei o que dizer numa hora dessas. Obrigado por todas as mensagens de incentivo e apoio. Agradeço a todos os torcedores sao paulinos por todo o carinho que me dão! E dizer a eles que confiem que tanto por mim e minha família quanto por vocês vou dar tudo de mim como sempre dei e vou superar essa lesão e voltarei muito mais forte do que antes. Nunca duvidem disso”, declarou o jovem, através das redes sociais.

Até a publicação desta matéria, o São Paulo não havia informado qual foi o diagnóstico dos exames feitos em Giuliano Galoppo. Em entrevista coletiva, entretanto, o técnico Rogério Ceni demonstrou pessimismo. Artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols, o argentino é a contratação mais cara da história do clube. Depois de um início pouco animador, na temporada passada, o camisa 14 passou a se destacar, seja atuando como meia ou atacante. Sem o Estadual para disputar, o Tricolor só deve voltar a campo na primeira semana de abril, na estreia da Copa Sul-Americana. O grupo da equipe brasileira será definido em sorteio pela Conmebol, no próximo dia 27.