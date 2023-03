Gabriel Neves sofre nova lesão e vira mais um problema no São Paulo 

Volante entrou em campo apenas duas vezes no Paulistão, sendo preterido pelos concorrentes, como Jhegson Méndez, Luan e Pablo Maia

O meio-campista Gabriel Neves, do São Paulo, sofreu uma nova lesão, informou o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. A diretoria são-paulina, por sua vez, preferiu não confirmar a contusão e ainda não explicou o motivo do uruguaio não participar dos últimos treinamentos comandados por Rogério Ceni. Pouco utilizado nesta temporada, o volante entrou em campo apenas duas vezes no Paulistão, sendo preterido pelos concorrentes, como Jhegson Méndez, Luan e Pablo Maia, por exemplo. Em 2022, Gabriel Neves viveu bons momentos, mas perdeu a final da Copa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, por causa de uma lesão ligamentar no joelho. Contratado em definitivo, o jogador tenta se recuperar a tempo do início do Brasileirão e da Sul-Americana, em abril.

Atualmente, o São Paulo tem um departamento médico cheio. Nahuel Ferraresi, Talles Costa, Igor Vinícius, Welington e Giuliano Galoppo precisaram passar por cirurgias recentemente e ainda não têm data para retornar. Além deles, Jonathan Calleri e Rafinha estão se recuperando de contusões e aprimoram a forma física. A mesma situação é vivida pelo trio Moreira, Diego Costa e Caio, que também precisaram passar por operações na temporada passada. Recentemente, Erison, Arboleda e Orejuela retornaram aos gramados. Por conta do alto número de problemas físicos, o Tricolor passou por uma reformulação na área da saúde.