São Paulo entra em acordo com Ituano e fica perto de anunciar Raí Ramos

Destaque do Galo de Itu no Campeonato Paulista 2023, o jogador marcou um golaço diante do Corinthians, na classificação do time interiorano para a semifinal

RENAN MELO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ituano venceu o Corinthians nas penalidades



O São Paulo entrou em acordo com o Ituano pela contratação do lateral direito Raí Ramos. Destaque do Galo de Itu no Campeonato Paulista 2023, o jogador marcou um golaço diante do Corinthians, na classificação do time interiorano para a semifinal. Aos 28 anos, o atleta foi revelado pelo Bahia e coleciona passagens por equipes menores, como Londrina, Toledo e Oeste. No exterior, vestiu as camisas de Varzim (Portugal) e Shukura Kubuleti. De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, Raí chega para ocupar a vaga de Nathan, jovem que deve ser negociado pela diretoria são-paulina. Assim, o técnico Rogério Ceni terá o recém-contratado, além de Igor Vinícius, Rafinha e Moreira para o setor. Eliminado do Estadual precocemente, o São Paulo só volta a campo no começo de abril, quando disputará a fase inicial da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.