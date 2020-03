Gol de Igor Gomes, do São Paulo, é eleito o mais belo da 2ª rodada da Libertadores

alexsilva-estadao Igor Gomes comemora o seu primeiro gol na Libertadores da América



O perfil oficial da Copa Libertadores da América anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), que o gol de Igor Gomes, na vitória do São Paulo por 3 a 0 diante da LDU, foi eleito pelo público o mais bonito da 2ª rodada.

Igor Gomes marcou o terceiro do Tricolor no confronto, realizado no Morumbi, na capital paulista. Na ocasião, o meio-campista participou da construção da jogada, se projetou na área e esperou cruzamento rasteiro de Vitor Bueno para marcar.

Além de sacramentar a vitória, o tento auxiliou numa conquista individual de Igor Gomes. Após a partida, ele foi escolhido o “homem do jogo” pelos organizados do torneio.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 3 pontos na competição e pulou para a segunda posição do grupo graças ao saldo de gols. Isto, porque o líder River Plate, a própria LDU e o Binacional também somam três pontos.

Devido ao surto do novo coronavírus, a Libertadores da América foi suspensa por tempo indeterminado.