Goleiro da base do São Paulo anota pintura de falta à la Rogério Ceni; assista 

Leandro fez um golaço na partida diante da Penapolense, pelo Campeonato Paulista sub-20

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Leandro, goleiro do sub-20 do São Paulo, fez um gol de falta no Campeonato Paulista sub-20



Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo e atual treinador do time principal, ficou conhecido em seus tempos de jogador por ser um goleiro artilheiro. Até hoje, o “Mito” detém o status de arqueiro com mais gols no futebol mundial, com 131 tentos. Deste montante, ele balançou as redes 59 vezes em cobranças de falta, se destacando como um dos principais especialistas de sua geração. Para o torcedor são-paulino que sente saudades de Ceni, existe um candidato a substituto em Cotia. Nesta quinta-feira, 22, em duelo contra a Penapolense, pelo Campeonato Paulista sub-20, o jovem goleiro Leandro anotou uma pintura em batida de falta, logo aos 2 minutos de partida – o jogo ainda está em andamento. No lance em questão, o número 1 caprichou no chute com a perna esquerda, fazendo com que a bola ultrapassasse a barreira e estufasse as redes, registrando seu primeiro gol na categoria. Assista ao final da matéria.

Prestes a completar 18 anos, Leandro é uma das sensações da base e chegou a ser inscrito pelo próprio Ceni no Paulistão deste ano, que terminou com o Tricolor sendo vice para o Palmeiras. Natural de Campinas, no interior do Estado, o jovem é considerado prodígio e chama atenção pela envergadura e pela facilidade em defender cobranças de pênaltis. No Tricolor desde 2019, o arqueiro já participava de alguns jogos do time sub-17 mesmo com 15 anos – aos 16, tornou-se um dos grandes nomes da equipe. Já na Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano, ele ficou no banco de reservas. A expectativa é que seja preparado para mostrar mais o seu talento na Copinha de 2023.