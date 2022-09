‘Convocar o Daniel Alves para a Copa do Mundo é jogar uma vaga fora’, diz Mauro Cezar 

O veterano está fora da lista de relacionados para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes do Mundial

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante programa 'Bate-Pronto'



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, declarou nesta quarta-feira, 21, ser contra a convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista disse que chamar o veterano, atualmente no Pumas (México), é “jogar uma vaga fora”. Fora da lista de relacionados para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes do Mundial, o lateral-direito pode ser “substituído” por Éder Militão, zagueiro do Real Madrid que jogará improvisado no setor. A tendência, inclusive, é que o jovem seja titular diante dos ganeses, nesta sexta-feira, 23. “O Militão pode ser uma solução, já que convocar o Daniel Alves para a Copa do Mundo é jogar fora uma vaga. O cara já está batendo 40 anos e joga o Campeonato Mexicano, que não é desafiador. Eu estava analisando o ‘mapa de calor’ dele… Ele está atuando no meio-campo pela direita, correndo de uma intermediária até a outra. Eu, inclusive, já questionava o desempenho dele no São Paulo. Na ocasião, ele já era um jogador que demonstrava próximo do declínio físico. Se for convocado, vai ser uma questão política, pela experiência”.

