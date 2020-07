Gonzalo Carneiro será novidade no São Paulo para as quartas de final do Paulistão

Jogador foi suspenso por doping em 2019 e teve pena reduzida

Rubens Chiri / Divulgação Carneiro não joga uma partida oficial pelo São Paulo desde abril de 2019



O São Paulo inscreveu o atacante Gonzalo Carneiro para as quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, na quarta-feira, no Morumbi. O uruguaio não atua desde 2019, por conta de uma suspensão por doping. Carneiro entrou na lista do Paulistão na vaga do jovem atacante Galeano.

O atacante ficou disponível para retomar os treinos em março, quando a suspensão foi reduzida para 12 meses em julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AP). A pena inicial havia sido de dois anos. Gonzalo Carneiro testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em 16 de março de 2019, em exame realizado após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Palmeiras, em partida disputada no estádio do Pacaembu e válida pelo Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o uruguaio foi titular e atuou pelos 90 minutos.

Após a pena, o contrato com o clube foi suspenso. O vínculo é válido até o fim de março de 2021. Ele foi comprado em abril de 2018, junto ao Defensor, do Uruguai. Com 24 anos, o atacante soma 24 jogos disputados pelo São Paulo, o último em 14 de abril de 2019, com apenas um gol marcado.

* Com Estadão Conteúdo