Hernanes é homenageado pelo São Paulo antes de clássico contra Santos

Meio-campista anunciou nesta segunda-feira, 2, sua aposentadoria dos gramados

Rubens Chiri /saopaulofc Hernanes ganhou camisa, placa e deu volta olímpica no Morumbi



‘O Profeta’ do Morumbi recebeu uma homenagem do São Paulo e da torcida Tricolor nesta segunda-feira, 2, antes do clássico contra o Santos, horas após anunciar sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o meio-campista começou sua carreira profissional no time da Vila Sônia em 2004, onde ficou até 2010 e retornou em 2017 para ajudar o clube a fugir do rebaixamento. Bicampeão do Campeonato Brasileiro (2007 e 2008) e campeão do Campeonato Paulista em 2021, Hernanes ganhou uma camisa especial, com o número 15 em números romanos, uma placa com agradecimentos do clube e assistiu um vídeo especial reproduzido nos telões. Ele também deu uma volta olímpica no estádio, ao lado do mascote, foi ovacionado pela torcida e parou para beijar o escudo no gramado.

Assista a homenagem do São Paulo a Hernanes:

🙋‍♂️ 𝗛𝗘𝗥-𝗡𝗔-𝗡𝗘𝗦! Do centro do gramado, o Profeta Hernanes assistiu a este vídeo, recebendo o carinho de toda a torcida são-paulina presente no Morumbi. Aqui é São Paulo, 𝙥𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞! ❤️🤍🖤#ObrigadoProfeta#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LdqauzsYaN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 2, 2022