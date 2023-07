Ídolo do São Paulo, Cicinho minimiza tabu na arena do Corinthians: ‘Se não fosse a arbitragem, já teria caído há muito tempo’

Tricolor já visitou a casa do arquirrival 17 vezes, colecionando dez derrotas e sete empates

Campeão do Paulista, da Libertadores da América e do Mundial de Clubes com o São Paulo, o ex-jogador Cicinho minimizou o tabu do clube na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Horas antes do primeiro Majestoso válido pela semifinal da Copa do Brasil, o ídolo são-paulino disse que algumas decisões da arbitragem impediram a primeira vitória do Tricolor na casa do rival. “Esse tabu já era pra ter caído há muito tempo, não fosse a questão da arbitragem”, disse o ex-atleta, durante participação do programa “Arena SBT”, na noite desta segunda-feira, 24. Até o momento, o São Paulo já visitou o arquirrival em Itaquera 17 vezes, colecionando dez derrotas e sete empates. Nos últimos dois encontros na casa do Corinthians, os tricolores saíram na bronca da arbitragem. Em 2022, ainda sob o comando de Rogério Ceni, a reclamação foi sobre um pênalti não marcado após Renato Augusto tocar com as duas mãos na bola dentro da área. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Já neste ano, também em duelo válido pelo Brasileirão, o árbitro Bruno Arleu de Araújo anulou um gol de Jonathan Calleri e ainda assinalou uma penalidade polêmica a favor do Alvinegro.