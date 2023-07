Mauro Cezar analisa quem é favorito no primeiro duelo entre Corinthians e São Paulo; confira

Rivais começam a decidir uma vaga na final nesta terça-feira, 25, na Neo Química Arena

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante participação no Bate-Pronto



Corinthians e São Paulo começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil nesta terça-feira, 25, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor é o favorito para avançar, mas a partida de hoje deve acabar empatada. “O favorito para a classificar é o São Paulo. Já para o jogo de hoje é o empate. Agora, o que esperar do Corinthians é difícil de responder. O torcedor deve esperar uma equipe mais agressiva, não aquele conjunto covarde que empatou com o São Paulo, quando foi presenteado por um pênalti que não aconteceu. Hoje, não adianta se apegar ao tabu. Se empatar, será um resultado ruim porque o rival decide em casa. A responsabilidade é do Corinthians. Precisa vencer um time importante, o que não vem acontecendo recentemente. As últimas vitórias foram contra clubes mais fracos, com exceção do Atlético-MG. Cabe ao São Paulo ter uma conduta parecida com a do Palmeiras, no Allianz Parque. É preciso tirar lições daquela noite”, declarou o jornalista.