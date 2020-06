Igor Gomes, do SPFC, sobre interesse do Real Madrid: ‘Sonho de qualquer jogador’

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO Igor Gomes estava bem no São Paulo antes da paralisação



Igor Gomes, meio-campista do São Paulo, era um dos principais nomes do time de Fernando Diniz antes da paralisação devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Na mira do Real Madrid, o armador revelou que sonha, sim, em um dia vestir a camisa da equipe espanhola.

“Olha, cara, é sonho de qualquer jogador, né. Não vou esconder que penso. Mas quando você está jogando ali, eu sempre falei que gosto de jogar futebol… E quando entra dentro de campo, estou com meus amigos e pessoas queridas, então acabo esquecendo”, comentou Igor, em participação do programa “Boleiragem”, do SporTV.

Peça-chave no esquema do São Paulo, Igor Gomes vivia grande momento antes da parada, sendo um dos destaques na vitória do Tricolor diante da LDU, no penúltimo jogo do time, pela Copa Libertadores.

Observado pelo gigante espanhol, Igor Gomes também falou sobre o desejo de atuar na principal competição de clubes do mundo: a Champions League.

“Quando a gente vê a noticia dos outros clubes, do Real Madrid, tudo que acontece, é lógico que mexe um pouco com a gente. Quem não quer, né? É o sonho de qualquer jogador disputar uma Champions League, algum campeonato importante por um clube desse tamanho”, declarou.

Recentemente, o São Paulo deu um aumento salarial para Igor Gomes. O clube espera não vender o meio-campista nesta janela de transferências, já que não poderá contar mais com Antony, outra joia, que foi vendida ao Ajax (Holanda).