Jogadores do São Paulo provocam Palmeiras após título: ‘Não tem Copinha, não tem Mundial’

Em ‘live’ feita por Igor Liziero, vários atletas do Tricolor zoaram o Verdão após a vitória por 2 a 0 no Morumbi; assista

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO Jogadores e comissão técnica do São Paulo comemoram título do Paulistão sobre o Palmeiras



O meio-campista Igor Liziero, do São Paulo, tratou de tirar uma onda após conquistar o título do Campeonato Paulista 2021 diante do Palmeiras, na tarde do último domingo, 23, no Morumbi. Ainda nos vestiários do Cícero Pompeu de Toledo, o volante fez uma live para interagir com os fãs e provocou o Verdão com uma “música” conhecida, mas que ainda não saiu de moda entre os rivais do Alviverde. “O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial”, gritou o jovem, que viu outros integrantes do elenco são-paulino, como o lateral Reinaldo, entoar o cântico. Assista abaixo.

São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 na primeira partida, deixando a decisão para o segundo confronto. Em mais um jogo equilibrado, o placar só foi alterado graças ao chute de fora da área do volante Luan. A bola desviou em Felipe Melo, enganou o goleiro Weverton e foi parar no fundo das redes. Na etapa final, a equipe de Abel Ferreira foi para cima com tudo em busca da igualdade, mas cedeu espaços e viu o Tricolor ameaçar até fazer o segundo com Luciano, que saiu do banco para completar assistência de Rodrigo Nestor. Com o resultado, o time do Morumbi saiu de uma fila de mais de 8 anos sem conquistas, a segunda maior de sua história. O Alviverde, por sua vez, amargou o terceiro vice nesta temporada, já que também perdeu as decisões da Supercopa do Brasil para o Flamengo, além da Recopa Sul-Americana diante do Defensa y Justicia.