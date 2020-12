Julio Casares é eleito presidente do São Paulo

Eleito com 155 votos, Julio substituirá Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, no cargo

As eleições presidenciais do São Paulo aconteceram neste sábado, 12, e Julio Casares foi eleito com 155 votos, contra 78 votos de Roberto Natel. A votação ainda teve um voto em branco. Os 234 sócios do Tricolor Paulista também escolheram o Conselho Deliberativo e o Conselho Administrativo. No Deliberativo, Olten foi eleito com 153 votos, contra 80 MPG e um em branco. No Administrativo, Adilson Martins foi o mais votado com 163 votos, seguido de Vinícius Medeiros: 151, José Alberto: 147, Sylvio de Barros: 84, Marcos Francisco: 81, Rui Stefanelli: 80 e Marco Paixão: 57. A votação começou as 10h30 (horário de Brasília) e se encerrou às 16h.