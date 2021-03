Léo e Welington são diagnosticados com Covid-19 e desfalcam o São Paulo

Dupla de laterais-esquerdos testaram positivo depois de bateria de exames realizados no CT nesta terça e quarta-feira

Érico Leonan / SPFC Léo testou positivo nesta terça-feira, 09, em testes realizados no CT da Barra Funda



Os laterais-esquerdo Léo e Welington foram diagnosticados com Covid-19 após exames realizados no CT da Barra Funda pelo São Paulo nesta semana. Léo apresentou sintomas de gripe e logo foi afastado. O jogador está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico do clube. Léo vinha sendo utilizado na linha de três zagueiros desde a chegada do treinador argentino Hernán Crespo. O defensor aumenta a lista de casos detectados no time que tem Hernanes, Toró e Tchê Tchê. Em comunicado nas redes sociais, o clube disse que Welington está assintomático e ficará em isolamento domiciliar. Os atletas devem ficar fora das partidas contra o Novorizontino (sábado), Palmeiras (dia 20) e Santo André (dia 24), todas pelo Paulistão.

Seguindo o protocolo interno, o São Paulo realizou exames de Covid-19 em todos os atletas e membros da comissão técnica na terça-feira (9) no CT da Barra Funda. Assintomático, o lateral-esquerdo Welington foi o único a testar positivo nesta bateria. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2021

Enquanto isso, o departamento médico continua no processo de transição de atletas que estavam machucados. Liziero e Paulinho, que se recuperam de lesões, e Igor Gomes (concussão) fizeram atividades com os preparadores físicos. Ainda sob o embalo da goleada de 4 a 0 sobre o Santos, no Morumbi, Crespo comandou a atividade com o elenco. O São Paulo enfrenta o Novorizontino no sábado à noite, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do Estadão Conteúdo