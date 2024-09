Lucas Moura diz entender críticas e pede foco total no duelo contra o Botafogo: ‘Partida mais importante do ano’

Primeiro encontro entre as equipes terminou em um empate sem gols, o que torna a vitória no próximo jogo ainda mais necessária

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - SÃO/PAULO/CRUZEIRO - ESPORTES - Lucas Moura durante partida entre São Paulo e Cruzeiro válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 realizada no MorumBIS na noite deste domingo (02) em São Paulo



Lucas Moura, atacante do São Paulo, manifestou sua compreensão em relação às críticas direcionadas ao clube após a derrota por 3 a 1 para o Internacional no último domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, e pediu concentração total para o confronto decisivo contra o Botafogo, que acontece na próxima quarta-feira (25) às 21h30, no Morumbi. “Sabemos da importância do jogo de quarta-feira para o torcedor. Vamos nos preparar para chegar bem, fazer um bom jogo e classificar. É uma grande decisão. Estamos nos preparando fisicamente e psicologicamente para esse jogo. É o mais importante do ano. Vamos nos preparar bem para fazer uma grande partida”, afirmou.

Lucas também lembrou que o São Paulo já demonstrou sua capacidade em momentos decisivos, citando confrontos anteriores contra rivais como Palmeiras e Flamengo. “Nos comportamos bem em grandes testes dentro de casa. A postura precisa ser de um time que quer se classificar, que sabe o que representa a competição. Vamos lutar até o final e dar o nosso melhor para sair feliz na quarta-feira”, disse. No primeiro encontro entre as equipes, o São Paulo e o Botafogo terminaram em um empate sem gols, o que torna a vitória no próximo jogo ainda mais necessária.

A expectativa é que o time entre em campo com a seguinte formação: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Rafinha, Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Wellington; William Gomes (Luciano) e Calleri. Vale lembrar que o São Paulo não vence o Botafogo desde 2020, o que aumenta a pressão para o confronto.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA