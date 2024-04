Luciano convoca torcida para estreia do São Paulo no Brasileirão: ‘Contamos com vocês’

Técnico Thiago Carpini pode poupar Carelli, que vem sentindo desgaste físico, assim como James Rodríguez

Paulo Pinto/saopaulofc.net Luciano, atacante do São Paulo



Coma ausência de nome importantes, o São Paulo conta com a sua torcida que tem marcado presença nos jogos do tricolor. O atacante Luciano convocou a torcida para o duelo. A expectativa é de mais de 45 mil torcedores. “Torcida tricolor, vocês foram muito importantes na quarta-feira Contamos com a presença de todos na estreia do Brasileirão. Estamos juntos”, disse o atacante Luciano. O São Paulo estreia neste sábado, às 21h, no Brasileirão. O time terá um início complicado na competição, porque o Departamento Médico está cheio e o técnico Thiago Carpini pode poupar Carelli, que vem sentindo desgaste físico, assim como James Rodríguez.

Após começar dois jogos seguidos como titular, o colombiano deve começar no banco de reservas, conforme conversado com o treinado nesta sexta-feira (12). Com isso, o São Paulo deve enfrentar o Fortaleza com: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Ferraresi; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Galoppo (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Uma vitória na estreia do Brasileirão é fundamental para o São Paulo, principalmente para aliviar a pressão sobre o técnico Thiago Carpini, muito criticado desde a eliminação do time na fase de quartas de final do Paulistão.

Listas de desfalques do São Paulo:

Rafinha (fratura na fíbula esquerda);

Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo);

Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda);

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles);

Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita);

Patrick (lesão muscular no quadril);

Ferreirinha (lesão no músculo adutor esquerdo).

