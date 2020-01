Lugano afirma que Arboleda usar camisa do Palmeiras nas férias foi ‘ingenuidade e burrice’

Reprodução/Instagram Arboleda, do São Paulo, vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador



Lugano afirmou que a atitude de Arboleda de aparecer em uma foto com a camisa do Palmeiras foi “ingenuidade e burrice”. O zagueiro do São Paulo foi multado pela diretoria.

“Está claro que é inadmissível que um jogador vista a camisa de um rival, seja no lugar que for, seja em São Paulo, de férias, na cidade dele… É inadmissível. Por isso, o clube decidiu multar o Arboleda. Mas cada caso é um caso e ninguém melhor que nós, melhor do que eu, que conheço o vestiário e conheço o perfil do cara, para saber quando é ingenuidade e burrice e quando o jogador é mau-caráter, como talvez a torcida tenha pensado”, afirmou Lugano.

“Posso garantir que foi totalmente ingenuidade e muito de burrice. Ele não faz a mínima ideia se essa camisa verde é do México, da Bolívia, da Chapecoense, do Guarani, de Camarões ou do Palmeiras. Isso eu posso garantir. As redes sociais e um amigo engraçadinho se encarregaram de trazer esse problema para ele”, continuou o diretor de relações internacionais e ídolo do São Paulo.

Arboleda entende que cometeu um erro e chegou a pedir desculpas a torcida do Tricolor nas redes sociais. A multa foi acatada com tranquilidade pelo zagueiro.

“O São Paulo multou até para que não aconteça com outros atletas. Mas a diferença entre ingenuidade e mau-caráter é muito grande. O Arboleda treina forte, honra a camisa, é um jogador importante no elenco, muito mais neste ano, em que vamos jogar a Libertadores novamente, com partidas na altitude, onde ele joga normalmente com a sua seleção”, finalizou Lugano.