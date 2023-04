Michel Araújo explica por que fez o ‘L’ ao comemorar gol do São Paulo na Sul-Americana

Meia-atacante fechou o placar no triunfo do Tricolor sobre o Puerto Cabello, no Morumbi, pela segunda rodada da Sul-Americana

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚD Michel Araújo marcou na vitória do São Paulo sobre o Puerto Cabello



Michel Araújo deu mais tranquilidade para a torcida do São Paulo, na noite da última terça-feira, 18, ao fechar o placar na vitória sobre o Puerto Cabello (Venezuela), no Morumbi, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O meia-atacante, entretanto, chamou atenção dos são-paulinos na comemoração, quando fez um sinal de “L” com a mão direita. Inicialmente, alguns torcedores acreditaram que o uruguaio estava repetindo o gesto do centroavante Germán Cano, seu ex-companheiro de Fluminense. Outros, porém, chegaram a cogitar um apoio declarado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Através das redes sociais, Araújo explicou que, na verdade, fez uma homenagem a seu filho, chamado Lautaro. “Grande vitória em casa, continuamos lutando. ‘L’ para o meu bebê Lautaro”. O triunfo fez com que o Tricolor continuasse na liderança de sua chave no torneio continental, ainda com 100% de aproveitamento. Mais do que isso, o resultado também deu uma sobrevida ao trabalho do treinador Rogério Ceni, pressionado pela principal organizada após uma sequência de decepções.