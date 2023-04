São Paulo resolve no fim e vence o Puerto Cabello por 2 a 0 na Copa Sul-Americana

Time fez sonho tenso no Morumbi e gols só saíram após os 40 minutos do segundo tempo

RAFAEL ASSUNçãO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo recebeu o Puerto Cabello em clima tenso, mas conseguiu a vitória



O sufoco virou rotina no Morumbi. Depois de resultados ruins nos últimos jogos, o São Paulo venceu o Academia Puerto Cabello por 2 a 0, com dois gols no fim, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Debaixo de chuva, o Tricolor não conseguia fluir as jogadas com o campo molhado e faltava mais criatividade no ataque. O primeiro tempo foi abaixo, mas melhorou no segundo tempo. A equipe mandou duas bolas na trave e quando parecia que não iria sair do zero a zero, aos 41 minutos, Marcos Paulo apareceu na entrada da área para empurrar pro fundo da rede e aliviou a tensão. Minutos depois, Michel Araújo bateu cruzado e ampliou para 2 a 0. Com a vitória o Tricolor assume liderança do Grupo D, mas pode ser ultrapassado pelo Tolima que joga contra o Tigre na quinta. Na terceira rodada, dia 2 de maio, o São Paulo viaja para encarar o próprio Tolima.