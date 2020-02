Morumbi e sede social do São Paulo alagam após fortes chuvas

Reprodução/Twitter Estádio do Morumbi, que pertence ao São Paulo, foi afetado com as fortes chuvas



O São Paulo Futebol Clube foi extremamente prejudicado com as fortes chuvas na capital paulista. Nesta segunda-feira (10), o Estádio do Morumbi e a sede social do clube amanheceram completamente alagados. Oficialmente, o Tricolor ainda não se pronunciou sobre quais áreas foram afetas e nem se os danos atrapalharão o planejamento para os próximos dias.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os interiores do estádio aparecem inundados. Na sede, localizada também no bairro do Morumbi, as piscinas dos clubes estão cheias de lama.

O caos nas dependências do São Paulo não é um episódio isolado. Em março de 2019, uma forte tempestade destruiu os vestiários da equipe profissional do São Paulo e inundou a sede social.

Vale lembrar que o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, está marcado para o Morumbi, no próximo sábado (15), às 19 horas.