Na véspera do jogo contra o Santo André, Rafinha crê em 1° triunfo e arrancada do São Paulo no Paulistão

Lateral-direito volta ao time após ser ausência na derrota para o RB Bragantino; o Tricolor está na zona de rebaixamento

Reprodução/ SPFCTV Lateral volta ao time depois de ficar fora do jogo contra o RB Bragantino



O São Paulo entra em campo sob pressão nesta quarta-feira, 9, pelo Campeonato Paulista. Ainda sem ganhar na competição, o atual campeão recebe o Santo André reforçado do lateral-direito Rafinha, que mostra confiança em desencanto do time e fala em arrancada rumo às quartas de final. O jogador foi poupado na visita ao Red Bull Bragantino – derrota por 4 a 3 – e agora retorna no confronto marcado para 19h (horário de Brasília), no Morumbi. “Estamos finalizando a pré-temporada, já fizemos três jogos e infelizmente a primeira vitória não veio, mas o trabalho está sendo muito bem feito. No último jogo realizamos uma bela partida”, enfatiza Rafinha, que promete redenção já no próximo confronto.

“O torcedor são-paulino é fantástico e merece esta primeira vitória. Nós também merecemos para dar uma arrancada no Campeonato Paulista e tenho certeza que vai acontecer”, promete o experiente jogador, que não esconde sua alegria em atuar no Morumbi. “Jogar no Morumbi é uma coisa que não tem explicação. Acho que todo jogador tem essa vontade. É um palco onde grandes artistas do futebol passaram e hoje tenho o privilégio de estar defendendo o São Paulo”, afirma. Depois de quatro rodadas o São Paulo é o terceiro no Grupo B com apenas um ponto conquistado. O líder da chave é o São Bernardo, com 7, seguido da Ferroviária com 6. O Tricolor tem um jogo a menos.

*Com informações do Estadão Conteúdo