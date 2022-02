Explosão é registrada em Abu Dhabi após jogo do Palmeiras

Incidente aconteceu a 20 km do hotel onde a delegação do Palmeiras está hospedada; em nota, a assessoria informou que todos estão bem

Reprodução/ Twitter Fogo em topo de hotel deixou turistas e moradores da cidade apreensivos



Os torcedores do Palmeiras que estão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, levaram um susto logo após a vitória da equipe contra o Al Ahly, no início da noite desta terça-feira, 8 (início de tarde no Brasil), pelo Mundial de Clubes da Fifa. De acordo com a TV Bandeirantes, que faz a cobertura do torneio in loco, duas explosões fortes foram sentidas no centro da cidade, em um hotel próximo da praia de Corniche. Vídeos nas redes sociais mostram fumaça e fogo no topo do prédio. O incidente aconteceu a 20 km do hotel onde a delegação do Palmeiras está hospedada. Segundo a assessoria do clube, está tudo bem com os jogadores. “Chegamos agora há pouco ao hotel e não vimos nada de anormal no caminho. Todos bem por aqui”, diz a nota. Ainda não há informações se foi um ato terrorista ou uma explosão de gás no prédio.