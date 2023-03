Pedrinho, do São Paulo, é acusado de violência doméstica por ex-namorada

Tricolor Paulista se pronunciou e disse que irá acompanhar a investigação da polícia e ‘tomará as medidas cabíveis’ caso a agressão seja confirmada

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedrinho chegou ao São Paulo no início desta temporada



O atacante Pedrinho, do São Paulo, está sendo acusado de violência doméstica por sua ex-namorada Amanda Nunes. O caso tornou-se público nesta quarta-feira, 1º, e o Tricolor se manifestou por meio de nota. O clube afirmou que acompanhará com “máxima atenção” a apuração da polícia e ressaltou que não compactua com “qualquer tipo de agressão contra a mulher”. Caso se confirme a acusação de violência, o São Paulo reiterou que tomará “todas as medidas cabíveis”. Segundo o ge.com, o Boletim de Ocorrência registra ameaça, injúria e lesão corporal ocorridas na última segunda-feira. O jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto. Pedrinho, de 23 anos, foi uma das contratações do Tricolor para a atual temporada. Ele veio do Lokomotiv, da Rússia, e teve passagens por Audax-SP, Oeste, Athletico-PR, Bragantino e América-MG.