Nikão avança em recuperação, mas desfalca São Paulo contra o Fortaleza; veja escalação 

Quem também será baixa são o goleiro Tiago Volpi (dores no ombro direito) e o meia Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), que seguem no departamento médico

Reprodução/ São Paulo FC Nikão durante treinamento no São Paulo



Rogério Ceni, treinador do São Paulo, já começou a preparação para o duelo contra o Fortaleza, marcado para este domingo, 8, no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após voltar do Chile com o grupo que empatou com o Everton, na noite da última quinta-feira, o treinador comandou as atividades com os jogadores considerados titulares, que foram preservados do duelo válido pela Copa Sul-Americana. A novidade no treino foi a presença do meia-atacante Nikão, que avançou em recuperação de um trauma no pé esquerdo. Com ajuda dos fisioterapeutas, o jogador realizou exercícios no gramado, mas não deve ser relacionado diante do Leão do Pici.

Quem também será baixa são o goleiro Tiago Volpi (dores no ombro direito) e o meia Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), que seguem no departamento médico do São Paulo. Assim, o provável time que vai a campo diante do Fortaleza tem: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington; Andres Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Jonathan Calleri. Com sete pontos conquistados no Brasileirão, o Tricolor é o quinto colocado e enfrenta o lanterna da competição, que ainda não pontuou – o Leão, vale lembrar, tem um jogo a menos.